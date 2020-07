Humenyánszky Jolán és testvére, Sarolta a művész temetése előtt hosszú ideig nem találkoztak, de úgy tűnik, hogy a fájdalom és a gyász sem hozta össze a testvéreket. Az özvegy nem veszi fel a telefont, teljesen magába zárkózott egy vita után.

"Korábban többször is próbáltam elérni Jolikát, de a telefonszám, amit egyszer megadott, sosem csöngött ki. Végül pár napja felhívott egy férfi, aki a testvérem mellett van, akkor beszélhettem Jolikával. Elmondtam neki, hogy aggódom érte, és hogy meséljen, mi van vele, hogy érzi magát, mik a tervei a házzal, amit korábban el akart adni, de a hirdetés lekerült az internetről. Nem rejtettem véka alá a véleményemet, elmondtam, mivel nem értek egyet, hogy mi nem tetszik, de álmomban sem gondoltam arra, hogy milyen lesz a reakciója. Kiabált velem, hogy hagyjam békén, ne keressem többet, nem is akar látni, és tudni sem akar rólam. Miután letettük a telefont, vártam egy kicsit, hogy mind a ketten lehiggadjunk, visszahívtam a számot, de már nem vették fel többet" - mondta a Blikknek a testvér. Eredetileg szerette volna meglátogatni Jolika nénit, de szerinte nem látná őt szívesen. Érzem, tudom, hogy nem látna szívesen engem. Úgy tudom, az unokája hamarosan Magyarországra érkezik, és bár mindig nagyon szerette őt, szerintem Jolika be sem fogja engedni. Nagyon megváltozott az elmúlt pár hónapban a nővérem, rá sem ismerek" - mondta.

Az özvegy ismerőse úgy tudja, Jolika néni alig mozdul ki otthonról, de ennek hamarosan vége, ugyanis azt tervezi, hogy pár napra elutazik. Ami azonban furcsa, hogy éppen akkor szeretne útra kelni, amikor érkeznek a rokonok.