Az ország legsúlyosabb tinijének két álma volt az életben: lefogyni és szerelemre lelni. Most úgy tűnik, mindkettő jó úton halad. Rácz Géza Schobert Norbi segítségével próbál megszabadulni a nem kevés súlyfeleslegétől, összesen 200 kilótól. Erre két éve van, de a lányok rajongásával nem kellett addig várnia, máris imádják a nők és levelekkel bombázzak. Az interneten keresztül sok lánnyal el is kezdett ismerkedni Géza.

"Már most sok lánnyal levelezem, akikkel az interneten ismerkedtem meg. A közösségi oldalamon 30 ezernél is többen követnek, sok a rajongóm. Nekem egyébként nem az a legfontosabb, hogy egy lány szép legyen, az viszont sokat számít, hogy dolgosan és becsületesen éljen, és persze tudjon szeretni" - mondta a Borsnak Géza, akire az anyukája nagyon büszke, de félti is a csalódástól.