A nyomozás során kiderült, hogy Brückner telefonált valakivel a kislány eltűnésének éjszakáján. A telefonszámot a tévében is bemutatták, és 16 olyan ember jelentkezett, akik felismerték a számot. A rendőrség most azt jelentette be, hogy megoldódni látszik Maddie ügye, és nagyon közel állnak a megfejtéshez: az már biztos, hogy a telefonszám egy bajorországi személyhez köthető.

Hans Christian Wolters ügyész megerősítette, hogy bizonyítékaik vannak arra, hogy a kislány már halott, bár egyelőre nem találták meg a holttestet - írja a Ripost.