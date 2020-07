A WHO adatai szerint a halálesetek közül 297 ezer Amerikában, 205 ezer pedig Európában történt.

Továbbra is az Egyesült Államok - ahol csütörtökön több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak - és Brazília a leginkább érintett ország a fertőzöttek számát tekintve, őket követi India, ahol a fertőzöttek száma meghaladta az 1 milliót, majd Oroszország 750 ezer fertőzöttel.

Az Egyesült Államokban csütörtökön legkevesebb 969 beteg halt bele a vírus okozta Covid-19 betegségbe és szövődményeibe, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma több mint 138 ezerre emelkedett. A legtöbb új fertőzöttet változatlanul Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában diagnosztizálták.

Indiában a fertőzöttek száma 34 956-tal, a halálos áldozatok száma pedig 687-tel nőtt egy nap alatt, ami rekord. A világ második legnépesebb, 1,3 milliárd lakosú országában jelenleg 1 003 832 fertőzöttet és 25 602 halálesetet tartanak nyilván.

Olaszországban 233 új fertőzöttet regisztráltak és 11-en haltak meg az elmúlt 24 órában, így a halálos áldozatok száma 35 028-ra, a fertőzötteké 243 967-re emelkedett.

Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben enyhül a járvány, és remélhető, hogy legkésőbb karácsonyra komoly mértékben normalizálódik az élet - mondta pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök. A járvány angliai halálozási statisztájának sürgős felülvizsgálatát rendelte el Matt Hancock egészségügyi miniszter, miután kiderült, hogy az angol egészségügyi hatóság olyan haláleseteket is koronavírus-fertőzésnek tulajdoníthatott, amelyek fő oka más betegség vagy egyéb tényező volt.

Mintegy tucatnyi településen újból korlátozásokat vezetnek be a fertőzöttek számának emelkedése miatt Barcelonában és vonzáskörzetében. A katalán egészségügyi tárca adatai szerint az elmúlt 24 órában 1111-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek száma a tartományban, ebből 772-őt Barcelonából és a hozzá tartozó agglomerációból jelentettek. A spanyol egészségügyi minisztérium mintegy 160 aktív járványgócot tart nyilván az országban. Spanyolországban eddig több mint 258 ezer embernél igazolták a koronavírus-fertőzést. A halálos áldozatok száma meghaladja a 28 ezret.

Belgiumban a héten újra átlagosan száz fölé emelkedett az újonnan fertőzöttek száma. a héten naponta átlagban 114 új fertőzöttet azonosítottak, 32 százalékkal többet, mint a múlt héten. Már minden korcsoportban találhatók újonnan fertőzöttek. A 11,5 milliós lélekszámú országban 63 245-en fertőződtek meg eddig, és 9752-en haltak bele a járvány okozta betegségbe. A héten a szomszédos Luxemburgban is nőtt az újonnan fertőzöttek száma.



Romlott a járványhelyzet Csehországban is, az elmúlt napon több mint 130 új fertőzöttet regisztráltak az országban, ami az utóbbi időszak legmagasabb napi esetszáma. Csehországban jelenleg összesen nyolc helyi fertőzésgócot tartanak nyilván. Az egészségügyi tárca és a tisztiorvosok szerint az általános járványhelyzet továbbra is jó, és ellenőrzés alatt van.

Romániában pénteken is megdőlt 24 óra alatt diagnosztizált fertőzöttek rekordja: az utóbbi napon 799 új esetet vettek nyilvántartásba. Az ismert aktív esetek száma meghaladta 11 500-at. A járvány kezdete óta több mint 35 800 fertőzöttet regisztráltak Romániában.

Nem lassul a fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában. Horvátországban csütörtökön 96-tal nőtt és elérte a 4113-at az új fertőzöttek száma. Szerdán ez a szám 86 volt. Nem történt újabb haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 120 maradt. Szlovéniában az elmúlt 24 órában 19-cel 1916-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez megegyezik az előző két nap adatával. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt.

A montenegrói főváros, Podgorica vesztegzár alá helyezését fontolgatja az ottani válságstáb a fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt. Szerbiában egy nap alatt 19 334-ről 19 717-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Csütörtökön 13 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 442-re nőtt.

Továbbra sem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, péntekre az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 57 ezret, a halálos áldozatok száma 1456.

Oroszország a többi országnál előbb fejezheti be a Covid-19 elleni vakcinájának tesztelését - jelentette ki Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója. Oroszországban az igazolt fertőzöttek száma 759 203, a halálos áldozatoké pedig 12 123.

A koronavírus-járvány hatására összeomló kirgiz egészségügyi rendszerről számolt be pénteken a BBC orosz nyelvű hírportálja. A kór megfékezése érdekében létrehozott mobilegységek nem jutnak el mindenkihez, akinél megjelennek a kór tünetei. A kórházak túltelítettek, nincs elég kórházi ágy, az egészségügyi dolgozók rossz körülmények között dolgoznak, nincs elegendő védőruha, de lélegeztetőgép sem.

Újra bezárják a kávézókat és a teaházakat, illetve elhalasztják a rendezvényeket Teheránban a hét végétől az újonnan fertőzöttek számának drámai mértékű emelkedése miatt.