Johnny Depp beperelte a The Sun nevű lapot, amiért az nőverőnek titulálta őt. Három hete zajlik a per, ami alatt durva dolgok derültek ki Amber Heard-del való házasságáról.

A szexi szőke színésznő, aki milliókat kapott a válás után, szintén tanúként szólalt meg a sajtóperben. Amber elárulta, hogy volt férje többször halálosan megfenyegette őt, szerinte ugyanis a házasságukból ez lett volna az egyetlen kiút- írta meg a Mirror.

"Volt, hogy annyira elfajultak a veszekedéseink, hogy attól féltem, meg fog ölni. Vagy szándékosan, vagy azért, mert képtelen kontrollálni magát és túl messzire megy. A kapcsolatunk utolsó időszakában többször meg is fenyegetett, hogy megöl. Arról beszélt, hogy a mi kapcsolatunk életre-halálra szól és szerinte a halál az egyetlen kiút a kapcsolatunkból. Azt is elmesélte, mit tenne, ha elhagynám vagy megbántanám" - vallotta be a színésznő.