A koronavírust és a járvány okozta helyzetet könyvek és filmek is megörökítik, emellett persze a sorozatokban is a történet részévé vált a járvány. A Jóban Rosszban című sorozatból sem maradt ki a vírus, az egyik doktornő fertőződött meg, akit Végh Judit színésznő alakít.

"Steiner doktornő is megfertőződött. Először nem is látszott rajta, aztán négy-öt nap után durvultak be a tünetek úgy, hogy lélegeztetőgépre raktak, majd altatásban is tartottak" - mondta Judit a TV2 riporterének. Végh Judit magánéletét is megviselte a vírus okozta helyzet, főként a bizonytalanság okozott problémát, valamint 9 éves fiát sem volt könnyű otthon tanítani - írja a Ripost.