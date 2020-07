Hajdú Péter újabb sztárt igazol a Life TV csapatába. A napokban jelentette be, hogy a Barátok köztben is szerepelt, majd a TV2-nél kreatív producerként dolgozó Somorjai Tiborral bővült a csatorna szakmai brigádja, most pedig újabb tagot mutatott be a rajongóinak: Hajdu Steve is náluk dolgozik ezentúl.