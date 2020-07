Paige Cagle saját kislányát zaklatta kilenc hónapos korától egészen másfél éves korág. Gyakran videóra is vette a fajtalankodást, és megosztotta másokkal.

Börtönbüntetésre ítélték azt a 25 éves nőt, akiről kiderült, hogy rendszeresen fajtalankodott kislányával. A molesztálásokat gyakran videóra is vette, és megosztotta másokkal az interneten.

A gyereket kilenc hónapos korától másfél éves koráig zaklatta.

Kiderült, hogy Paige több pornográf felvételeket is tárolt 4 és 13 éves kislányokról, tinédzser kora óta rendszeresen gyerekpornót nézett.

A nyomozás során arra is fény derült, a nőt saját szülei is zaklatták anno - írta a CrimeOnline.