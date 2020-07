Új portré készült II. Erzsébet királynőről, amit az Instagramon mutatott be a királyi család az alattvalóknak. Habár a kommentelőknek nagyon tetszik az új festmény, akadnak negatív kritikák is. A The Telegraph szerint unalmas és giccses csalódás a festmény, amit a barcelonai születésű festő, Miriam Escofet készített.