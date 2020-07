A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla elmondta, hogy szinte biztosan lesz Magyarországon második hulláma a koronavírus-járványnak, ám azt több tényező is befolyásolja, hogy mikor. Az idő lehűlése, a gyerekek iskolakezdése is gyorsíthatja a vírus terjedését. Az azonban késlelteheti a második hullámot, ha az emberek betartják az intézkedéseket, például a maszk használatát. Úgy véli, hogy nem lehet úgy bezárni az országot ismét, mint tavasszal.

Sváby András műsorában azt is elmondta, hogy a nyári meleg nem tesz jót a vírusnak, ez akkor is így van, ha az Öböl-menti országokban riasztóak a mutatók, ott ugyanis a nagy meleg elől zárt, légkondicionált térbe menekülnek az emberek, itt pedig nyáron is terjed a vírus. Ott, ahol kontinentális nyár van, és az emberek sok időt töltenek a szabadban, visszaszorult a fertőzés - írja az Infostart.