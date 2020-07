Galambos Lajos fia úgy döntött, hogy ügyvéd lesz, fel is vették az ELTE jogi karára. Elhatározását csak erősítette az az éjszaka, amikor kommandósok törtek rájuk. A fiú nehezen dolgozta fel a traumát, pszichológushoz is kellett járnia.

