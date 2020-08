Egy áprilisban végzett nemzetközi kutatás megmutatta, hogy a parlagfű pollenje olyan anyagokat tartalmaz, amelyek gátolják az emberi szervezet természetes védekezőképességét, ennek következtében pedig szabad utat biztosít a légúti vírusfertőzéseknek, mint például a koronavírusnak - mondta Dr. Endre László allergológus az RTL Klub Híradójában.

Azt gondolják, nem csak az emberek kissé felelőtlenebb viselkedése, hanem a parlagfű is hozzájárulhat az újból emelkedő esetszámokhoz.

"Az ország egy részén már most nagyon magas a parlagfű miatti pollenterhelés, ez az egészséges szervezetet is megviselheti. Az allergológus tanácsa, hogy a szabadban is érdemes jó minőségű maszkot viselni, amin nem jutnak át az apró növényi részecskék" - írja a Blikk.