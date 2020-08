"Benedek Tibort kívánsága szerint szűk családi körben búcsúztatták el, ugyanakkor a család és a hazai vízilabda-társadalom szeretné, hogy aki szerette és tisztelte őt, méltóképpen vehessen tőle búcsút. Erre pedig a BENU Férfi Magyar Kupa döntője előtt kerül sor.

-írták korábban a Waterpolo.hu Facebook-oldalán.

A háromszoros olimpiai bajnok búcsúztatóján egy rövid filmet is levetítettek volna, amelyben Benedek legszebb pillanatait gyűjtötték össze. A világklasszis vízilabdázó megemlékezése azért marad el, mert a címvédő FTC-Telekom Waterpolo együttesénél a szerda reggeli koronavírusteszt elvégzése során négy játékos pozitív mintát adott, ezért a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, a Margitszigeten zajló BENU férfi Magyar Kupa további mérkőzéseit elhalasztja. Az uszoda bezárása miatt elmarad az a bemutató strandvízilabda-torna is, amelyen négy csapat, köztük az olimpiai bajnok legendákkal felálló Millenium Masters is medencébe ugrott volna.