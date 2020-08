A Libanon fővárosában történt robbanásban több mint 170 ember vesztette életét, és több mint hatezren megsérültek. Pavelcze László és Szilágyi Béla humanitárius segélyt vittek a lerombolt városba, ahonnan öt megterhelő nap után tértek haza.

"Ahogy közeledtünk a kikötő melletti, katasztrófa sújtotta területhez, egyre több új, de üres toronyházat láttunk, amik látszólag épek voltak, valójában azonban a detonáció utáni lökéshullám kisöpörte a bútorokat, a berendezést, mindent" - mondta a Blikknek Pavelcze László. "A környéken mindenhol mintha törmelékszőnyegen járnánk, üvegcserepek hevertek szerteszét, még az épületek gránitburkolatát is letépte a robbanás. Negyedmillió család vált egy szemvillanás alatt hajléktalanná, hivatalosan kétszáz eltűnt embert keresnek. Gyanítom, ez a szám nő majd. Láttam két elhunyt tűzoltó fotóját is, szerencsétlen embereknek csak a ruhája maradt ép, a testük a hőtől a negyedére zsugorodott. Sokan hálálkodtak, még a puszta jelenlétünket is megköszönték. Több mint hatvan nemzetközi bevetésem volt már, ötödször jártam Libanonban, de amit itt láttam, az túltett minden eddigi tapasztalatomon. Láttunk szenvedő gyerekeket, nőket és időseket. Szerencsére egyetlen túlélő sem aludt az utcán, a családok, barátok, ismeretlenek mindenkit befogadnak. Végtelen pusztítást és fájdalmat láttunk, ilyenkor pedig a családomra gondolok, és hálás vagyok a sorsnak, hogy Magyarországon élek" - tette hozzá Pavelcze László, aki csak azután találkozhat majd családjával, ha megkapja a negatív koronavírus-tesztet.