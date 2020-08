A koronavírus-járvány megannyi szakmában dolgozót érintett rosszul, köztük a zenészeket is. A megsegítésükre pénzbeli támogatást nyújtott az Artisjus, ám ez hatalmas vihart kavart. Majka sok mindennel nem értett egyet a segély és az azt felvevők körül, véleményének pedig hangot is adott. Most ismét felkavarta az állóvizet egy nyilatkozatával, amire Lovasi András reagált.

A karantén alatt az Artisjus és az EJI rendkívüli támogatást nyújtott a zenészeknek, Majka pedig nem egészen értett egyet a támogatást igénylők névsorával. Akkor hatalmas vihart kavart a bejegyzése, de a botrány mostanra elülni látszott. A rapper azonban ismét nyilatkozott a témában. Szerinte olyan emberek is felvették a pénzt, akik ugyan megérdemlik, de nincs rá szükségük.

"Hát, menjen a francba az az ember, aki felveszi a másik elől úgy, hogy közben egy kilencmilliós autóban ül, de azt mondja, hogy neki 136 ezer forintra szüksége van, csak azért, mert olyan helyen van és dolgozik, ahol elsőként értesül arról az információról, hogy meg lehet pályázni ezt az összeget" - mondta a többi között Kadarkai Endre műsorában. Lovasi András nyílt levélben válaszolt Majkának:

Sajnálom, hogy egy személyeskedő bulvárvitát kell továbbdagasztanom, azt hittem már vége. Én kihagynám most Majka életművének és emberi minőségének taglalását, ehelyett közelítsünk kicsit messzebbről, hátha világosabb lesz mi volt a bajom a művész úr megszólalásával, amit ,-és ezt rosszul tudja/sejti a műsorvezető úr,-nem a sajtó interpretálásában, hanem a facebook oldalán olvastam.

Képzeljük el, hogy hirtelen nem fogy a pékek kenyere. Az ok most másodlagos, hiába sütik meg, rájuk szárad. Mit tesznek első ijedelmükben?A pékszakszervezethez fordulnak, hátha az ottani alapból(amit maguk dobtak össze a leadózott jövedelmükből)kapnak némi segítséget, hiszen elvileg ezért (is) van ez az alap. Segítségnek.

Sokféle pék van, volt akinek ment a bolt szorgos munkával,volt akinek egyáltalán nem ment, hiába dolgozott éjjel-nappal, másnak csak üzlete volt, nem is sütött semmit, és olyan is volt, aki miután nem tudta eladni a kenyerét, inkább beült a szakszervezeti tanácsba és ott osztotta az észt. És ezek közül most sokan pályáztak, olyanok is akiknek nem feltétlenül kenyérre(bocs, lisztre) kellett a pénz, hanem azt gondolták, eddig fizettünk, most kapjunk is valamit ettől a fránya szakszervezettől. Én azt gondolom, lelkük rajta.

Ekkor azonban az egyik dinamikusan fejlődő látványpékség vezetője azt mondja a nyilvánosságnak, képzeljétek vannak köztünk olyanok, akik bár jogosultak erre a pénzre, de mivel én bennfentes vagyok és ismerek minden péket, TUDOM, hogy nem is kell annyira nekik, mint esetleg másoknak. Majd én leszek az élő lelkiismeretük , ha már nekik nincs , és beárulom őket, hogy még egy csomó lisztjük van ám a kamrában. És miért nem fuvarosoknak vagy a villanyszerelőknek adják, akik segítik a pékek munkáját.... ? Igaz, hogy azoknak elvileg vannak más szakszervezeteik, és ez a pályázat nem nekik szól, de ez már a nyilvánosságot nem érdekli, mélyen felháborodnak, hogy fujj milyenek ezek a pékek, viszont ez a látványpékséges gyerek, na ez egy fasza csávó, hogy így beárulta ezt a csúnya magyaros mutyit, még jó, hogy vannak rendes pékek is, bár ezek szerint nem sokan.