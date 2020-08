"Az állat a férfit a combján és a bokáján harapta meg, utóbbiból ki is harapott egy darabot. Ezekben a percekben műtik a fiatalembert a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Korházban" - írta Borboly Csaba, megyei önkormányzat elnök Facebook bejegyzézésben.

Borboly Csaba arra kérte a lakosságot, hogy azonnal jelentsék be a vadkárokat és a medve jelenlétét is, még azok is, akiknek nem okoz kárt. Az illetékes vadásztársulat másként nem intézkedhet az elszállítást vagy a kilövést illetően. Továbbá sérelmezte, hogy az országos hatóságok nem nyújtanak segítséget a helybélieknek egy ilyen fontos ügyben, mint a medveprobléma:

"Továbbra is magunkra vagyunk maradva, és együtt kell keressük az eseti megoldást, hisz Bukarest struccpolitikát játszik, habár tudjuk jól, Brüsszel nem ezt kéri Románia Kormányától" - olvasható a posztban.