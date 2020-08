Ördög Nóra és Nánási Pál a Balatonnnál nyitottak kisboltot, és ahogy az lenni szokott, a változásnak nem minden helybéli örül. A megnövekedett autósforgalommal van sokaknak baja, ami miatt egyesek nyílt levélben tiltakoztak a kisbolt ellen. A házaspár az önkormányzattal együtt keresi a megoldást a helyzetre, hiszen azt szeretnék, ha mindenkinek jó lenne.

"Mi is, a rendőrség és az önkormányzat is a lehetséges megoldást keresi. A mi eszközeink végesek. A vlogepizódunkban korábban is felhívtuk az emberek figyelmét, hogy parkoljanak távolabb, de amíg a törvény adta lehetőség adott, hogy autók ide érkezzenek és leparkoljanak, addig mi mondhatunk bármit. Egyébként tizenhárom percre tőlünk van egy nagy parkoló, és ezt mi magunk is sétával lemértük. Valószínűleg a korlátozás lesz a megoldás. Az azonban idő igényes, amíg ez kialakul, és ez nem a mi hatáskörünk és feladatunk. Ha működhetne a »célforgalom« tábla, azt mi is jónak tartanánk, és úgy tudjuk, erről már folynak egyeztetések" - mondták a Borsnak.

Ez az üzlet szerintem nem ide való. A megoldás az lehetne, ha távolabb kialakítanának egy parkolóhelyet, és az emberek a bolthoz gyalog vagy biciklivel, vagy akár rollerral jönnének. A bolttal nem lenne bajunk, hiszen itt régen is volt ilyen, csak a tulajdonosok népszerűsége miatt nagyon megnőtt az autós forgalom, amit ez a település nem bír el" - mondta a lapnak egy helybéli. Egy másik nyaraló szerint az lenne a megoldás, ha a rendőrség kitenne egy táblát, hogy célforgalom, autóval behajtás csak engedéllyel, és ellenőriznék is. Sok helyi azonban örül az üzletnek.