Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa kedd este az M1 aktuális csatornán mesélt arról, hogy a meggyógyult koronavírussal fertőzöttek között sokaknál fellelhetőek a krónikus fáradtság és a poszttraumás stressz jelei. Ez az esetek 20-25%-ban fordul elő.

A betegek ilyenkor fáradtságra, szívdobogásra, fulladásra panaszkodnak, emésztési panaszok is előfordulhatnak, illetve verejtékezés és szapora szívverés is. Ezek a tüneteket jelentkeznek a Covid-19 fertőzésből gyógyultak negyedénél-ötödénél is - írta meg a Ripost.

Az infektológus azt is elmondta, hogy korábban két hasonló koronavírus-fertőzés volt a világon: a SARS és a MERS.

„A SARS-ból kigyógyult betegek nagy részénél nagyjából 3 év kellett, hogy a krónikus fáradtság szindrómából is kigyógyuljanak. Ezen esetekben a gyógyulásért nem lehetett sokat tenni, annyit tanácsoltak, hogy ne terheljék magukat, pihenjenek többet." - mondta az infektológus.

Szlávik János továbbá kifejtette, hogy az idős, intenzív osztályra kerülő betegeknél nagyon gyakoriak a központi idegrendszeri szövődmények, elsősorban agyvérzés vagy az agyi erek gyulladása, míg a fiataloknál, akik kikerülnek az intenzív osztályról inkább a poszttraumás stressz tünetei jelentkeznek, ilyen esetekben szorongással, depresszióval, alvászavarokkal, hallucinációkkal kell megküzdeniük.