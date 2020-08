Forgács Gábor humorista még a halálos kór ellenére is pozitívan szemléli az életet. A koronavírus miatt otthonában alakított ki magának egy szinkron stúdiót, ahol betegsége közben és műtéte után is dolgozik.

"Éjszakánként nagyon sokszor ki kellett mennem a mosdóba, úgyhogy januárban megvizsgáltattam magam. Mindenféle gyógyszert felírtak, ami ideig-óráig csillapította is a bajomat, aztán egy kis idő elteltével minden rosszabbra fordult" - mesélte a Borsnak a humorista, aki vért talált a vizeletében -Ekkor jött az ijedtség. Március végén újból elmentem orvoshoz, ahol manuálisan, és ultrahangon is megvizsgáltak, valamint vérfestést és CT-t is végeztek rajtam. Ekkor állapították meg, hogy prosztatarákom van, amivel jobb esetben még fél évig élhetek." - mesélte Forgács Gábor, aki a diagnózis után kemoterápiás kezelésen esett át.

Nyár közepén hat órán keresztül műtötték a sztárt.

"Nem sok maradt belőlem, de legalább a rákos daganatból sem, s most úgy tűnik, hogy még legalább öt évig élhetek."

"Heteken keresztül intenzíven voltam, gépek tartottak életben, és három napig feküdtem kómában. Rosszul reagáltam az altatásra, összeomlott a keringésem. Sajnos még ma sem emlékszem mindenre, de azt tudom, hogy nagyon küzdöttem az életben maradásért. Sosem fogom elfelejteni, amikor elém állt az orvos, és közölte: Művész úr drága, kérem, vegye tudomásul, hogy maga halálos beteg. De ígérem, megpróbáljuk megmenteni."