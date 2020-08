Több mint egy éve alkot egy párt Dér Heni és kedvese, Bakos Gergő. A páros már a babatervezésen is gondolkozik.

Dér Heni egy televíziós műsorban látta meg a sármos férfit, aki rögtön rabul ejtette őt és megmozgatta női ösztöneit. Egy közösségi oldalon meg is kereste Gergőt, ráírt és a második randi óta együtt is élnek. Heni boldogabb mint valaha és azt is elárulta, bármikor jöhet a baba, a sorsra bízták.

"Már az első találkozásnál éreztem, hogy ez komoly lesz, és nem csaltak a női megérzéseim. A második randitól gyakorlatilag együtt is élünk. Gerivel kiegészítjük egymást és hagyjuk érvényesülni a másikat. Olyan természetes minden, hogy ha mindig így maradna annak nagyon örülnék. Már összeköltöztünk és nyilván együtt tervezzük a jövőt. Ha jönne a baba, annak is örülnénk, de mindent a sorsra bízunk" - mesélte a Ripostnak Heni.