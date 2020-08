"A korlátozottan rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a kisgyermekek nem annyira hajlamosak a fertőzésre, mint a felnőttek, bár több adat is azt sugallja, hogy ez a gyermekek életkorától függően is változhat" - nyilatkozta a WHO és az UNICEF közös közleményükben, melyben azt is kifejtették, hogy az 5 éven aluli gyermekeknek nem kellene maszkot viselniük.

„Az online találkozók és konzultációs folyamatok során összegyűjtött szakértői vélemények alapján az öt éven aluli gyermekeknek nem kellene maszkot viselniük a forrásellenőrzés érdekében" - mondja ki a nyilatkozat.

A WHO úgy gondolja, hogy a 6-11 év közötti gyermekek esetében kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy figyelembe kell venni, hogy mekkora a fertőzésveszély a környezetükben, a gyerek képes-e hatékonyan viselni a maszkot, tudja-e ezt felnőtt ellenőrizni, és hogy áll-e rendelkezésre elegendő maszk.

A 12 év felettieknek különösen abban az esetben kellene maszkot viselniük, ha a környezetükben nem biztosítható az egyméteres távolság az emberek között és nagy a fertőzésveszély.

