Curtis és felesége a legnagyobb titiokban váltak szét. Hónapok óta nincsenek már együtt, Kriszti már el is költözött az édesanyjához. Nagyon figyeltek arra, hogy a nyilvánosság ne neszelje meg a válságukat, kisfiuk és családjuk érdekében. Egy barát nyilatkozott a kapcsolatukról.

"Hirtelen fellángoló, őrült nagy szerelem volt az övék, senki nem gondolta, hogy valaha is szakítanak. Ám az ismerősök egy ideje tudták, hogy gond van, még a párterápia ötlete is felmerült. Kriszti csalódott volt, az utolsó utáni pillanatig reménykedett, de be kellett látnia, nem működik a kapcsolatuk. Néhány hete, amikor Curtis egy promó videót forgatott, Kriszti meglátogatta a stúdióban a fiukkal, és aki nem tudta, mi van a háttérben, azt hihette, minden a legnagyobb rendben, hiszen a különköltözés után is csináltak programokat hármasban. Úgy hiszem, a válással sem lesz gond, hiszen már Doncsi láthatásában is megegyeztek" - mesélte egy közeli ismerős a Borsnak.