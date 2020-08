Demcsák Zsuzsa a Life TV Bréking című műsorában osztott meg egy igen meghökkentő történetet. A műsorvezető elmesélte, hogyan tesztelte udvarlóját.

"Volt egy fiatalember, aki nagyon vehemensen udvarolt nekem. Megmondom őszintén, egy kicsit imponált is, mert értelmes volt, nálam pedig ez egy elég komoly kritérium. Sokáig teszteltem őt, húztam a találkozást, de végül eljött az a pont is, hogy randizzunk" - kedzte, majd azt is elmondta, mivel próbálta heccelni a fiatalembert a randi előtt. "Telefonon beszéltük meg a részleteket, és mondta, hogy a randi után majd menjünk fel hozzá, igyunk meg valamit... Rávágtam, hogy én nagyon félek az intim helyzetektől, mert van egy óriás titkom: hat lábujjam van. Azt hittem nevetni fog, de ő teljesen elsápadt és mondta, hogy inkább tegyük át ezt a randit. Később visszahívott, és elmagyarázta, hogy ő így nem tudna elfogadni. Nem hittem a fülemnek..." - idézi a Ripost Zsuzsát.