Johnny Depp és Amber Heard kapcsolata és válása már akkor nagy vihart kavart, amikor történt. Amber ugyanis azt állította, hogy a színész bántalmazta őt. Akkor az ügy hangos botrányok közepette zárult le, de nemrég újra erőre kapott, ugyanis Johnny Depp beperelte az egyik brit bulvárlapot azért, amiért feleségverőnek nevezték annak idején.

A tárgyalásokon Amber Heardnek is meg kellett jelennie, házasságukról pedig újabb és újabb mocskos, olykor undorító részletek tárultak a nyilvánosság elé. És úgy tűnik, hogy ez még sokáig fog így folytatódni, ugyanis a sajtóértesülések szerint Johnny Depp újabb perre készül, csak ezúttal Amerikában adja be a papírokat, ezúttal egy a The Washington Postban megjelent írás miatt, mely Amber Heard tollából került ki - írja a Mirror. "Úgy tűnik Johnnyt semmi nem állíthatja meg abban, hogy tönkretegye" - mondta egy forrás.