Két gyermek édesanyjaként Wolf Kati is tudja, hogy milyen kiadásokkal jár az iskolakezdés, és azt is, hogy ezt nem engedheti meg magának minden család. Ezért támogatja a rászoruló gyerekek iskolakezdését segítő kampányt már 9. éve. Az Ökumenikus Segélyszervezettel együtt szervezik meg minden évben az Iskolakezdés együtt! nevezetű adománygyűjtő akciót, amelyhez sok sztár csatlakozott. Együtt egy különleges videót is készítettek, amely során azt is megtapasztalhatták, milyen esélytelennek lenni. Párokban mérték össze matektudásukat, a feladatok megoldásához egyikük kapott segítséget, a másikuk pedig nem.