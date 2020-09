Bochkor Gábor Lovász László oldalán tér vissza az éterbe a Retro Rádión. A Blikk értesülései szerint mindent megtettek azért, hogy a rádiós jól érezze magát: felújították a stúdiót, és a fizetésére sem panaszkodhat, állítólag a hazai rádiózás történetének egyik legmagasabb gázsiját kapja.

"Hatalmas küzdelem ment Bochiért, a tulajdonosnak semmi sem volt drága, hogy a maga csapatában tudhassa a magyar rádiózás legnagyobb alakját. Hosszas tárgyalások folytak, és a nullákkal sem voltak szívbajosak. Még sosem keresett ezelőtt ilyen jól senki itthon ebben a szakmában műsorvezetőként" - mondta egy neve elhallgatását kérő informátor.