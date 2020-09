A szépségkirálynő a mai napig nem emlékszik az ominózus estére. Ahogy azt anno megírtuk, a fiatal lány valószínűleg nemi erőszak áldozata lett.

Vascsák Kitti a Fókuszban mesélt arról, hogy barátaival ment el bulizni 2019 áprilisában, de mivel a többieket nem engedték be, a fiatal lány egyedül maradt a miskolci klubban.

Anyukájának folyamatosan írogatott, ám egy idő után nem válaszolt az üzenetekre. Hajnalban egy autóból szállt ki a házuk előtt, édesanyja teljesen ledöbbent, még nem látta ilyen állapotban a lányát. Véres volt a keze, a lába, a harisnyája el volt szakadva, és nem volt rajta bugyi. Kitti láthatóan nem volt magánál.

Sejtették, hogy bedrogozhatták, és megerőszakolták, ezért nőgyógyászhoz mentek másnap, ahol viszont azt mondták, hogy ez nem az ő feladatuk, különben is minek megy bulizni. Így nem derült ki, hogy pontosan mi történt azon az estén.

Ám a rémálom még nem ért véget, Kitti egy fotót kapott egy ismeretlentől a bugyijáról, sőt azt állította, van több képe is a lányról, ami azon az estén készült. Pénzt kért azért, hogy eltüntessék az internetről a fotókat.

Kitti és édesanyja feljelentést tettek a rendőrségen, és a klubbal is felvették a kapcsolatot, de a mai napig nem került pont az ügyre. A szépségkirálynő még most sem tudta kiheverni a történteket, pánikrohamokkal küzd.