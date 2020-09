Baracskay Angéla nehéz időszakot tudhat maga mögött, ám mégis nagyon szerencsésnek érzi magát, amiért megadatott neki az anyaság csodája.

8 évig élt házasságban a Love Bistro zsűritagja, akit férje egy nála húsz évvel fiatalabb nő miatt hagyott el, nem túl tisztességes módon.

"Úgy hittük, természetes úton nem lehet babánk, és akkor nem is bántam, nem voltam az a „mindenáron kell egy gyerek" típus(...)Aztán három éve el is váltam, ugyanis a férjem szerelmes lett egy nála húsz évvel fiatalabb hölgybe. Nem is lett volna ezzel semmi gond, nem egy egyedi történet, ha elém áll és azt mondja, ez történt, váljunk el, a fájdalmas az volt, ahogy a tisztelet teljes hiányával ezt az egészet intézte" - emlékezett vissza Angéla, írta meg a Bors.

Bár szerettek volna a házasságuk alatt kisbabát, természetes úton nem jött nekik össze. Angi már lemondott az anyaságról, amikor a válás után egy futó szerelemben véletlenül megfogant a kislánya, aki ma már másfél éves.

Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor feküdtem a nőgyógyásznál, és először hallottam a szívhangját. Felfoghatatlan volt - bár az élet úgy hozta, hogy Angéla egyedül neveli kislányát, nagyon boldog.