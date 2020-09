Pécsi Ildikó összeomlott férje halála után, a gyász még mindig tart. Bár nehéz időszakban van, a másik szerelme, a színház és a színpad tartja benne a lelket.

"Két szerelmem volt az életben: az egyik Édesjólajosom, a férjem, aki lélekben mindig és mindenütt velem van, a másik a színház, ami örök, ettől sohasem fogok elszakadni" - mondta a Blikknek Pécsi Ildikó, aki egy zenés darabra kapott felkérést.