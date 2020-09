A Mentőszolgálat szóvivőjének fia, Győrfi Dani is szerepet kapott a Dancing with the Stars című TV2-es táncosműsorban. Dani és táncpartnere a Life.hu-nak elmondták, hogyan alakul a felkészülésük, valamint az is kiderült, hogy a híres édesapa osztogat-e tanácsokat Daninak - hiszen ő már szerepelt korábban hasonló műsorban.