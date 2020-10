Vízfoltok eltávolítása a kanapéról:

Só: A kárpinton keletkezett vízfoltokat könnyedén eltávolíthatjuk sóval. Nedvesítsük meg a foltot, szórjuk be sóval, és hagyjuk hatni körülbelül egy órán át, majd porszívózzuk fel. A só szépen magába szívja a folyadékot. Ez a módszer vörösborral is működik.

Epeszappan: Az epeszappan is hatásos lehet. A vízfolt erőteljes szélét dörzsöljük be vele, ezután pedig nedves ruhával masszírozzuk át.

Vízzel a víz ellen: Desztillált vízzel csöpögtessük be a foltot, és itassuk fel addig, ameddig az eredeti folt szélei el nem tűnnek.

Vízfoltok elátvolítása fa bútorokról:

Fogkrém: Ha felületi vízfoltok keletkeznek a fa bútorokon, akkor fogkrém csodát tehet. A foltos részeket fogkrémes ruhával polírozzuk át, majd az egészet lakkal vagy bútorviasszal zárhatjuk.

Olaj és só: Ha makacs foltokról van szó, akkor olivaolaj és só keverékét érdemes felvinni a folt szélére. Ezután ruhával kell megdörzsölni. A só csiszolóanyagként működik, az olaj pedig védőréteget képez.

Vízfoltok bőrön:

Langyos víz: Ha friss a vízfolt, akkor langyos vizes ruhával, körkörösen kell bedörzsölni a textilt, majd hagyni megszáradni.

Ecet: A bőr bútorokon vagy a bőrcipőkön az ecet és víz kombinációja segíthet. Az ecetet egy ronggyal vigyük fel a foltra, majd tiszta vízzel törölgessük át. A folt eltávolítása után érmes a bőrt impregnálni.

Citrom vagy hagyma: Egyszerűen dörzsöljük be egy fél citrommal vagy egy fél hagymával a foltokat, és utána kezeljük át tiszta vízzel, vagy samponos vízzel.

Vízfoltok az autó kárpitján:

Ecet vagy citromlé: Csepegtessünk ecetet egy rongyra, vagy szivacsra, itassuk át a foltot, majd vízzel dörzsöljük át egy kicsit. Aki az ecetet nem szereti, az citromlevet is használhat.

Borotvahab: A borotvahab nem csak a szőnyetisztítás csodaszere, kárpitokra is használhatjuk. Egyszerűen dörzsöljük be vele a foltokat, majd vizes ruhával töröljük át őket.