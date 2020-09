Álhír terjeng a neten, mely szerint a János kórházból hamarosan covid-kórház lesz, így az ottani baleseti ellátást több másik pesti intézménybe fogják átterelni.

"Mindeközben, az egész budai baleseti sebészeti ellátást áttolják a pesti részre, a Merényire, a Baleseti Intézetre és a Honvédra. A János Kórházból teljes COVID kórházat csinálnak" - ezekkel a sorokkal kezdődik Dr. Kunetz Zsombor posztja, amihez egy fotó is van csatolva, bizonyítékként. A hírt több internetes oldal is megosztotta, futótűzként kezdett terjedni a neten, pedig, mint utólag kiderült, nem is igaz.

A János kórház válaszul közleményt adott ki, melyben megcáfolja a fenti állításokat:

"Az egyes médiumokban megjelent álhírrel szemben nem alakul Covid kórházzá a Szent János Kórház. A traumatológia ügyelet 2020.09.22-i hatállyal érvényes átszervezése az Országos Mentőszolgálattal és az NNK-val egyeztett módon csak az adott hétre vonatkozik és csupán az ügyeleti időben történő felvételekre terjed ki. Jövő hétfőtől ugyanis a hét négy napján továbbra is folyamatosan biztosítjuk a területi ellátást, kedden, szerdán és vasárnap pedig csak az ügyeleti időben kértük mentesítésünket a járványügyi többletfeladatok miatt. Erről újabb határozatot fog kibocsátani az NNK.

Teljességgel téves az a hír, hogy a Szent János Kórház valamennyi betegellátó osztályát illetően Covid kórházzá alakul, csupán az Ortopédiai osztályunk átszervezése kezdődött meg, felkészítjük a lélegeztetésre szoruló koronavírusos betegek fogadására és ellátására - csak úgy, mint tavasszal. A bent fekvő betegek érdekeit messzemenően figyelembe véve, a fokozatos átállás miatt kértük az ügyeleti felvételi kötelezettség alól való mentesítést erre az egyetlen hétre" - írta meg a Blikk.