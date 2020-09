Bódi Guszti teljesen kiakadt, mert képtelen megállítani a neten terjedő átverést, amelyhez az ő és családja nevét használják fel. A csalók 8000 eurós, azaz 2 millió 800 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetnek, és elkérik a bankkártya adatokat. Sajnos sokan bedőlnek nekik, sőt Gusztiéktól követelik a pénzt.

„Idegesítő és nagyon bosszantó, folyamatosan csinálják. Van, amikor Margót, majd Csabit, aztán engem használnak fel, hogy megvezessék az embereket. Az a gáz az egészben, hogy sokan tényleg elhiszik. Hiába jelezi Margó egy nap legalább háromszor, hogy senki ne dőljön be, mert ezek álhírek. A napokban már odáig fajult az egész, hogy felhívták a menedzserünket, akitől szinte számon kérték, miért nem kapták még a pénznyereményüket" – mesélte Guszti a Ripostnak.

A sztár szeretne véget vetni valahogyan ennek az őrületnek, ám egyelőre nincs megoldás rá, a rendőrség ugyanis nem tud segíteni.

„Tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk, hogy kinek jelentsük a csalást. A magyar rendőrség ebben sajnos nem tud segíteni, ezért a Facebooknak írtunk már rengetegszer, de úgy tűnik, hiába. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy az emberek miért dőlnek be újra és újra, hiszen a videókban is hallható, hogy teljesen másról beszélünk, és semmi köze az egyébként nem létező nyereményhez"

Bódi Guszti azt sem érti, hogy dőlhetnek be ennek az emberek, hiszen nem lehet ilyen könnyen pénzt szerezni, azért keményen meg kell dolgozni, ahogy ő is tette.

„Nem is értem, hogy valaki úgy akar pénzt keresni, hogy csak belehullik a zsebébe? Ha ez ilyen könnyen menne az életben, akkor én mi a francnak dolgozom negyvennyolc éve és kaptam még infarktust is? Ilyen nincs.„