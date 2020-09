Mindenütt siklókba botlott az igali család otthonukban, de egyelőre nem tudják, honnan is jönnek az állatok. A fürdőszobába és a nyári konyhába is beköltöztek, a család pedig elkezdte megbontani a melléképületeket, a nyári konyha födémét és még a kádat is, hogy kiderítsék, hova fészkelték be magukat a hüllők. Mostanra már tetemes káruk keletkezett a bontásból, helyzetükön az sem segít, hogy a családfőnek egészségi állapota miatt nyugalomra lenne szüksége: az apát januárban újra kellett éleszteni, agykárosodást szenvedett. A szülők most gyerekeiknél húzták meg magukat, de remélik mielőbb visszatérhetnek otthonukba.

A család a Duna-Dráva Nemzeti Park őrkerület vezetőjét, Szegvári Zoltánt hívta segítségül. "Több tíz erdei sikló jutott be az ingatlanba. Azt gyanítjuk, hogy a falon lévő repedésbe költöztek be, de nem tudjuk, milyen mélyek a járatok" - mondta a Sonline-nak Szegvári Zoltán. A levedlett bőrök 60-100 centis kifejlett példányoktól származtak. A fürdőszobában talált fiatal siklókat a településektől távol, kedvező élőhelyen szabadon engedte a szakember, aki elmondta, előfordul, hogy ingatlanokba telepednek be a siklók, de általában észrevétlenek maradnak, és tavasszal távoznak. Nem veszélyesek, nem terjesztenek semmilyen betegséget, és nem is támadnak.