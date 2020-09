Az időjárás nem lesz kegyes hozzánk: eső és viharos szél is lehet.

Hétfőre virradó éjszaka a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén a keleti, délkeleti szél fokozatosan erősödik, majd a széllökések több helyen is várhatóan elérik az 55-65 km/h-t. Reggelre, kora délelőttre a Dunántúl nyugati felén már csillapodik a szél.

A dél felől érkező csapadékban hajnaltól a Dunántúlon már kialakulhat néhol beágyazott zivatar. Hétfőn a déli óráktól eleinte inkább a Dunántúlon, majd délután, este az ország keleti felén is labilizálódik a légkör és az elszórt záporok mellett zivatarok is várhatók. Zivatarban átmeneti intenzív csapadék, 60 km/h-t meghaladó széllökés valószínű. Leginkább az Alföld délkeleti részén esetleg 80 km/h körüli szélroham, illetve jégeső is társulhat az intenzívebb zivatarokhoz - Írja a Meteorológiai Szolgálat.

Kedden borongós, szeles időre számíthatunk. Záporesők főleg keleten alakulnak ki. Az ÉNy-i szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk. Szerdán és csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan záporok is előfordulnak. Az északnyugati szél főleg szerdán lesz még erős. 19 fok körül alakulhat a hőmérséklet délutánonként - írja a Köpönyeg.