Egyre több helyen jelennek meg a patkányok hazánkban, a fővárosban több belvárosi kerületben is egyre gyakrabban találkoznak velük az emberek, illetve több nagyvárosban is igencsak elszaporodtak.

A Blikk információi szerint egyre több helyen bukkanak fel Budapesten a rágcsálók, többen észlelték már a jelenlétüket a Jászai Mari tér és a Deák Ferenc tér könyékén is.

A fővároson kívül több magyarországi nagyvárosban is megjelentek már a patkányok: Győrben szeptemberben patkányirtást rendeltek el a megszaporodott rágácsálók miatt, de Miskolcon és Tokodon is egyre többször feltűnnek a szemétkupacok közepén. Pécs belvárosában még ijesztőbb a helyzet, ott néhány helyen a fákról lógnak le a patkányok.

"A patkányok mindig is gondot okoztak, ezért a különböző városrészek központilag végeznek patkánymentesítést. Ez azért is nagyon fontos, mert a patkányok sok betegséget terjesztenek, tularémiát, murin tífuszt, de kárt tehetnek a csatornában, megrongálhatják az épületek szigetelését, beszennyezhetik az élelmiszereket. Az irtást általában mérgező csalétekkel végezzük, ezeket egy kulccsal zárható műanyag dobozban helyezzük ki, így gyermek és háziállat nem fér hozzá. Ha egy rágcsálót látunk, akkor abból általában több is van. Egy alkalommal átlagosan 9-10 utódot hoznak a világra. Hiába látunk tehát egy tetemet, jó eséllyel sokkal többen vannak" - mondta Tóth Tibor a Bprovarirtas.hu kártevőirtója.