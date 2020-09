Marsi Anikó és partnere, Vas Zsolt már hetek óta készülnek a Dancing with the Stars versenyére, ennek ellenére nehéz döntést kellett meghozniuk. A közös munka során nem alakult ki a szükséges összhang, ezért Szabó Gábor táncossal folytatja Anikó a felkészülést, amire mindössze két hetük maradt. Elárulták, pontosan miért volt szükség erre a lépésre.

"Mindketten nagyon erős személyiségek vagyunk, és nagyon határozottan képviseljük a véleményünket. Amolyan két dudás egy csárdában szituáció volt ez, amit meg kellett oldani. Zsolttal – sajnos – a próbák alatt nem volt meg az az összhang, amiben eredményesen együtt tudtunk volna dolgozni. Egyszerűen nem passzolt a személyiségünk. Nehéz volt, de döntenünk kellett, és együtt arra jutottunk, hogy jobb, ha még most, az elején új párt kapok, és nem kockáztatjuk a produkció sikerességét. Zsolt teljes mértékig partner volt ebben" - mondta a Blikknek Marsi Anikó.

Úgy gondolom, a táncban különösen fontos, hogy a két fél közti harmónia és összhang tökéletes legyen. Ez nálunk nem alakult ki, így hoztuk meg ezt a nehéz döntést, ami nem ritka ilyen esetekben. Számomra a tánc a legfontosabb, nagyon drukkolok a párosoknak" - mondta Zsolt. Anikó már Gáborral készül.

"Gáborral elkezdtük a próbákat, nagyon lelkes vagyok, sok munka vár még ránk, de úgy érzem, jó úton haladunk" - mondta a műsorvezető.