Ebonie és Tom a Tinderen ismerkedtek meg. Egyik beszélgetésük alkalmával a férfi elmondta, mennyire szexinek tartja Ebonie-t, és szeretne ágyba bújni vele. A 26 éves nő azonban elsőre nemet mondott a szexuális felkérésre, mire Tom teljesen kikelt magából és durva verbális bántalmazásba kezdett.

Hangfelvételeket küldött a nőnek, amelyben részletesen kifejtette, mennyire undorító, dagadt disznónak tartja, egy szörnyen ronda disznónak, aki miatt egyáltalán nem szomorkodik. Állítja ugyanis, hogy sármos megjelenésével pillanatok alatt sokkal jobbat is talál - írja a DailyStar.

Ebonie feltöltötte a hangfelvételeket, valamint a férfi fotóját is az Instagram-oldalára, innentől kezdve pedig a történet futótűzként terjedt a neten. A posztjára rengeteg üzenet érkezett, amelyben több nő is hasonló esetről számolt be ugyanezzel a férfival kapcsolatban.

A DailyMail beazonosította a férfit, aki a Thomas McGuirk nevet viseli. Innen már csak egy lépés volt, hogy az "úriember" főnökéhez is eljussanak a hírek, aki gondolkodás nélkül kirúgta.