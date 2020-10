Tóth Andi elmesélte, hogy mióta 6 évvel ezelőtt megnyerte egy neves kereskedelmi csatorna énekes versenyét, azóta többször kellett csalódnia az emberekben. 15 évesen került ebbe a világba és vált ismertté - kihasználták és hátba szúrták.

"Őszinte és megosztó személyiség vagyok, ezért gyűlölöm, ha valaki nem őszinte, vagy megjátszós. Sajnos, ebben a szakmában egyébként is sok ilyen van, és nem mindig tudom, ki mikor döf hátba. Nagyon sok sztárbarátban csalódtam a pályám elején, és én nem szeretnék ilyen lenni. Nincs sok barátom, de ők többnyire civilek, mert az ismert emberekkel nem is nagyon találom meg a közös hangot. Nem sok barátot szereztem az elmúlt hat évem alatt, egy kezemen meg tudom számolni azokat, akikkel most is tartom a kapcsolatot, de ők olyanok, akikre bármikor számíthatok. Ha felhívom őket az éjszaka közepén, nem az a kérdés érkezik, hogy miért, hanem az, hogy hova jöjjön, aztán jön" - mesélte a Blikknek Andi.