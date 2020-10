Az Alzheimer-kórban szenvedő nő egy hónapja egyszerűen kisétált a házból Miskolcon, és azóta nem találják. A család végső elkeseredésében most egymillió forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek.

Családlátogatásra ment az Alzheimer-kórban szenvedő Kovács Marietta és párja Miskolcra. A 60 éves nő egy idő után azt mondta, unatkozik és kimegy a kertbe kicsit. Ám nem jött vissza, párja utána ment, hogy megnézze, de sehol sem találta. Autóval kezdte az utcákat járni, de hiába. Miután besötétedett értesítették a rendőrséget.

Keresőkutyákkal próbáltak a nyomára bukkanni, a környező erdőket és bányatavakat is átfésültek, de eredménytelenül.

„Marietta pedagógus volt Százhalombattán, de még ide, Miskolcra is eljöttek keresni a volt tanítványai és kollégái is. Több mint húszan gyűltek össze, ami nagyon megható volt" – mesélte párja, István.

Kiderült, az asszony útközben segítséget kért a házhoz közeli pincesoron.

„A nő elmondta, hogy nem tűnt betegnek, a párom így csak simán útba igazította. Ezért nem is tudom okolni, mert a betegsége egyébként még nem olyan súlyos és feltűnő" – mesélte István a Ripostnak.

Mivel a keresés egy hónapja eredménytelenül zajlik, a család pénzdíjat ajánlott fel a nyomravezetőnek.

„A közelben van erdő és bányató is, azokat szintén átkutatták, de nem találtak semmit a rendőrök. Bár egy hónap eltelt, bízom benne, hogy valahol meglesz. Ezért is ajánlottunk fel egymillió forintos nyomravezetői díjat, ugyanis nagyon hiányzik" – nyilatkozta a Marietta párja.