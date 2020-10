Tegnap volt az Ultrabalaton, a Balatont megkerülő futóverseny. Az útvonal Balatonakarattyán, Nánásiék kisboltja, a Nekem a Balaton mellett halad el. A kis üzlet szomszédai úgy ítélték meg, az ott tartózkodó vendégek túl hangosan szurkolnak az elhaladó versenyzőknek.

"Nagyon szurkolunk az @nnultrabalaton minden résztvevőjének! Sajnos nem tudunk a kisboltnál bíztatni benneteket, mert ránk hívták a rendőrséget, de lélekben Veletek vagyunk!!! - írta egy közös fotóhoz Nánási Pál és Ördög Nóra, majd később meg is magyarázták, pontosan mi történt.

"Kiegészítés: Köszönjük a sok érdeklődést, feljelentés nem történt, csak bejelentés, a rendőrök nagyon kedvesek voltak, ráadásul nem is csináltunk semmi törvénybeütköző dolgot. Egyszerűen bíztattuk az éppen arra haladó futókat. (Voltak velünk utcabeliek is) Nem gondoltuk, hogy ez bárkit zavar, az Ultrabalaton egy különleges esemény, sok helyen éjszakáznak a sportolókkal. Ráadásul alig vannak most itt a kisbolt körül az itt lakók vagy nyaralók. Nagyjából 5 házzal arrébb mégis zavartunk valakit. Ugyan csalódottak voltunk, hogy nem lehetünk ilyen módon is részesei az eseménynek, de tiszteletben tartottuk a kérést. Ezúton is gratulálunk a futóknak, emberfeletti teljesítmény, volt szerencsénk néhányukkal beszélni, találkozni még a délelőtt folyamán is. Gratulálunk mindenkinek!!!" - szólt a poszt.