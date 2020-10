"Elnézést kérek a fotóért, de esküszöm nem tudom eldönteni, hogy a női test-e ilyen zseniális vagy a leszorítós bugyi, esetleg mindkettő...?! Szerintem valami csodálatos, hogy 12 nappal egy 4 kilós baba születése utàn ez így tud kinézni. Persze, alul még kerek a poci, meg nem feszesek a szövetek, de akkor is. Felül meg oldalt már látszik, hogy valaha izmos is volt a hasfalam. Óriási!! Azt biztosan tudom, hogy a császár után ez baromira nem így nézett ki. Pedig sokkal edzettebb voltam előtte, mint azóta. Még az uram is megjegyezte (pedig nem ilyen arc), hogy milyen lapos már a hasam" - írta a fotóhoz Zsuzsi, aki háromszoros édesanya lett Bogdán érkezésével.