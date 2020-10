Müller Cecília arra hívta fel a figyelmünket, hogy a koronavírusos megbetegedés szövődményeinek kockázatát jelentősen növeli a az elhanyagolt, nem rendszeresen karbantartott alapbetegség. A tisztifőorvos arra kérte a rendszeres gyógyszerszedőket, hogy konzultáljanak a háziorvosukkal. Egyre több fertőzöttet, jelenleg 1519 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 160-an vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt 24 órában 28 beteg halt meg, mindegyiküknek volt valamilyen krónikus betegsége. Továbbra is jellemző a szív- és érrendszeri megbetegedés, a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, és többüknek volt valamilyen autoimmun betegsége. Bővült az anyagcsere-betegségek köre is, a cukorbetegség mellett megjelent a köszvény. Az elhunytak között vannak továbbá daganatos betegek is. Az operatív törzs jelenleg 28 óvodában és 16 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 130 osztályban és 3 tejes iskolában van digitális oktatás érvényben - számolt be Müller Cecília az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.