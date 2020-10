Giuseppe Conte miniszterelnök az új adatok bejelentése után úgy nyilatkozott, előre várható volt a járványgörbe ugrásszerű emelkedése, és a kormány aggodalommal követi a helyzetet:

"Meg kell állítanunk a növekedést, ezért vezettük be az újabb korlátozó intézkedéseket, mindenki felelősségteljes magatartást kövessen, a járvánnyal szemben csakis együtt győzhetünk" - jelentette ki Conte. Hozzátette, az olaszoknak félelem helyett tiszteletben kell tartani az óvintézkedéseket.

A miniszterelnök Andrea Crisanti a padovai egyetem virológusa korábbi szavaira reagált, miszerint karácsonyra Olaszországot le kell majd ismét zárni az intenzív osztályok telítettsége miatt.

Egy nap alatt 7332-vel emelkedett a betegek száma a keddi 5901-hez képest. Egy hete, október 7-én egy nap alatt 3678 fertőzöttet szűrtek.



Olaszországban a járvány utóbbi nyolc hónapjában most először mértek ilyen magas adatot: a legmagasabb esetszámot március 21-én regisztrálták, 6557 új fertőzöttel. Akkor napi 26 ezer tesztet végeztek, a mostani több mint 152 ezerhez képest. Márciusban új betegeket majdnem kizárólag az ország északi részében szűrtek ki, jelenleg a járvány országosan terjed.



A legtöbb új fertőzöttet ismét a tavaszi gócpontként ismert Lombardia tartományban szűrték, 1844 esetet. Ebből is több mint ezret Milánó városában és környékén, ahol huszonnégy óra alatt több mint kétszeresére nőtt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az egy milliós városban a tesztelt személyek 6,3 százaléka bizonyult pozitívnak. A milánói intenzív osztályok vezetői robbanás előtt álló helyzetről beszéltek. Lombardia régió elnöke bejelentette, hogy a következő napokban további korlátozásokat vezethetnek be. A második helyen Campania tartomány áll napi 818 új beteggel.



Az utóbbi egy hét alatt országosan több mint száz százalékkal emelkedett a szűrt fertőzöttek száma, harminckilenc százalékkal a kórházban kezeltek száma, hatvanegy százalékkal az intenzíven elhelyezetteké.

A szerdai adatok szerint negyvenhárom beteg halt meg a korábbi negyvenegy után, így a halottak száma elérte a 36 289-t.

Egyre többen töltik le a kontaktkereső mobilalkalmazást, melyet már 8,6 millióan csatlakoztak.

Lucia Azzolina oktatási miniszter hangoztatta, hogy a szeptember közepén újranyitott iskolákat nem zárják le.