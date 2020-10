Zalatnay Sarolta egyelőre még gondolkodik azon, hogy beadassa-e majd magának a koronavírus elleni vakcinát, ha kifejlesztik, és forgalomba kerül.



„Vannak fenntartásaim a védőoltásokkal kapcsolatban. Igyekszem egészségesen élni: vitamindúsan étkezem, nem dohányzom, nem iszom alkoholt, de ugye ki tudja, mit tartalmaz az oltóanyag... – mondtaa a holnap megjelenő HOT! magazinban az énekesnő, aki továbbra is próbál pozitív szemlélettel élni, nem engedi, hogy depresszióba sodorja a járvány – "Tudom, hogy többen a végrendeletüket is megírták, anyagilag és lelkileg teljesen odavannak. Nekem is eszembe jutott, hogy mi lesz, ha elvisz a betegség. Egy szem lányom van, mindent ő fog örökölni, és nekem nincs akkora vagyonom, hogy végrendelkeznem kelljen."

A Cinivel készült interjú további részét megtalálják a holnap megjelenő HOT! magazinban!