Az Abney-házaspár örökbefogadott gyermeke, Josie Ann, október 3-án életét vesztette. A bíróság azonnali nyomozást rendelt el, ami már most nagyon sok mindenre fényt derített.

Például arra, hogy a házaspár lakatot szerelt fel a hűtő ajtajára, illetve a kislány szobájának ajtajára is. A férj állítja, hogy soha nem zárták be Josie Ann-t, ám a feleség, Susan az ellenkezőjét mondja. A tartós élelmiszereket is olyan helyen tárolták, ahol a kicsi nem férhetett hozzá, ez volt az oka annak, hogy a halál pillanatában mindössze 18 kilót nyomott, míg a kortársai 30-35 kilósak szoktak lenni átlagosan - írja a Kiro7.com

A 2013-ban örökbefogadott kislány makk egészségesen került a családhoz, de idén szeptemberre már nagyon rossz állapotban volt. A halál estéjén épp vacsorázni készültek, mikor Josie Ann rosszullétre, hasfájdalomra és székrekedésre panaszkodott, majd elájult. Azonnal kórházba került, de az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Mint kiderült, elképesztően magas volt a vércukra, és olyan kórosan sovány volt, mintha csak egy csontváz lett volna. A kezelőorvosa szerint rettentően ki is volt száradva, szinte lehetetlenség volt tőle vért venni.

Susan elismerte a felelősségét a lány halála kapcsán, férje azonban állítja: Josie Ann önszántánból döntött úgy, hogy megtagadja az ételeket.

Kristin Ann Abney, aki Josie Ann nővérének vallja magát, rengeteg fotót posztolt a kislányról az elmúlt években, most pedig a temetéséről is.