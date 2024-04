Az 50 éves Penélope Cruz évtizedeket letagadhatna: ez a kortalan szépségének titka

Baby botox

A hagyományos botoxkezelés és a baby botox között a különbség az az eltérő anyagmennyiség és a kevesebb tűszúrás. Ugyanaz a hatóanyag mindkét esetben, de a baby botox során kevesebbet fecskendeznek be a bőr alá, és kevesebb tűszúrással juttatják be az anyagot. Az eredménye is más: ez a mennyiség nem bénítja le a kezelt izomzatot, hanem ellazítja, így segít megelőzni a mélyebb ráncok kialakulását.