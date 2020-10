11 év után vehezette át diplomáját Megyeri Csilla egy kormányrendeletnek köszönhetően. A koronavírus miatt ugyanis azok is megkaphatják a diplomát, akiknek nincs nyelvvizsgájuk.

"Tegnap átvettem a diplomámat (11év után) - tudom, picit szégyen is valahol, hogy nem voltam képes ennyi idő alatt az írásbeli nyelvvizsgámat megszerezni (a szóbeli elsőre sikerült anno), viszont annyiszor neki ugrottam a felkészülésnek: két sikertelen írásbeli után szorgalmasan jártam magántanárhoz, aztán félbehagytam..., majd újra neki kezdtem, aztán u.ezt kb. 3x megugrottam az évek alatt, majd halogattam..., tologattam. Nem használtam a nyelvet, és kezdhettem mindig, mindent "elölről". Na ebben nem voltam igazán kitartó.A szüleim annyiszor cseszegettek miatta. Most a járvány helyzetnek és az magyar kormány rendeletének köszönhetően megkaptam én is. Ettől függetlenül mindig is bennem volt a tudat, hogy becsületesen tanultam, sikeresen leállamvizsgáztam, a szakdolgozatomat jelesre abszolváltam, van egy fél nyelvvizsgám - és "csak"a másik fele miatt nincs a kezemben a keményfedeles oklevél -... és??! Enélkül is boldogultam/boldogulok az életben. Eltudtam helyezkedni a szakmámban, 5évig dolgoztam is benne. Tegnap óta sem változott semmi... persze jó érzés volt a kezembe fogni.(...)Szerencsére már nem szükséges a nyelvvizsga a diplomához, így én is ki tudtam kérni a papíromat. Ciki vagy sem, de megszereztem, még ha több mint egy évtized alatt is. Bár hozzáteszem, diploma nélkül is ugyanúgy boldogultam, és egy perccel sem éreztem magam butábbnak, hisz a tanulást és azt a rengeteg tudást, amit a főiskolán szereztem, senki nem veheti el tőlem" - tudatta közösségi oldalán a rusnyázásáról elhíresült celeb.