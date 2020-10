Kiskorában a kedvenc filmje a Flashdance volt Osvárt Andinak - a táncos műsor második adásában teljesült is az álma. A What the feeling című számra cha cha cha-t táncolt a sztár partnerével.

Nagyon profi volt a koreográfia, ám Andi tökéletes popsiján kívül nem sok mindenre tudtunk figyelni.