A kétgyermekes édesapa nyáron özvegyült meg, amikor egy öngyilkos férfi egy emeletes ház 14. emeletéről pont az utcára kilépő feleségére zuhant Újbudán. Erzsébet a helyszínen szörnyethalt.

Gábor is a helyszínen volt, felesége a kezei között halt meg. Kisfiuk, a három és fél éves Márton közvetlen közelről nézte végig, ami az édesanyjával történt. Az akkor féléves kishúga, Boglárka pedig a babakocsiban volt.

„Bármilyen furcsán is hangzik, de tudomásul kellett, hogy vegyem: az élet megy tovább. Az emberi lélek egy fantasztikus szerkezet, a legnagyobb fájdalomból is képes, ha nagyon lassan is, de kigyógyulni. Ma már nem tölti ki minden pillanatomat a gyász, miközben pontosan tudom, hogy soha semmi nem lesz már olyan szép és tökéletes, mint Erzsébettel volt. Ma már nem tartom közhelynek, hogy az idő begyógyítja a sebeket. Természetesen a kisfiam és én is rendszeresen járunk pszichológushoz, a szakember rengeteget segít mindkettőnknek. Most már azt is ki merem mondani, hogy egyszer még lesz új párom, ami nekem legalább annyira jót tesz majd, mint a gyerekeknek. Azzal is számolok, hogy valószínűleg olyan hatalmas érzéseket nem fogok már senkivel megélni, mint Erzsébettel, de ennek a felismerése nem zárja ki, hogy párkapcsolatom legyen" - nyilatkozta az özvegy a Blikknek.

„Márton nagyon szereti az óvodát, és a legnagyobb boldogságomra egyre többet mosolyog. Nagyon féltettem őt, mert rettentően anyás volt, de fantasztikus bölcsességgel viseli a helyzetet. Erősen hiszem, hogy egyszer még teljes családban élhet majd, hiszen az lenne neki a legjobb. Persze, az édesanyja emlékét mindig ápolni fogjuk – mondta Gábor.